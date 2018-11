Saarland verdoppelt Förderung für Ökolandwirtschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland will deutlich mehr Geld in die Förderung des Ökolandbaus stecken. In der neuen europäischen Förderperiode (ELER) 2021 bis 2027 sollten insgesamt rund 22,8 Millionen Euro in den Öko-Landbau investiert werden - mehr als doppelt so viel wie in der Vorgängerperiode, kündigte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag vor der Landespressekonferenz an.

Damit stärkt das Land zugleich seinen Spitzenplatz als Bundesland mit dem höchsten Anteil an ökologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen. Während der Bundesdurchschnitt beim Öko-Anteil etwa 7 Prozent betrage, führe das Saarland die Statistik mit 16 Prozent an. "Das ist zum einen Grund zur Freude, aber auch kein Grund, sich auszuruhen", sagte Jost. Bis zum Jahr 2025 soll dieser Anteil auf gut 25 Prozent ausgebaut werden: von derzeit gut 12 000 Hektar um weitere 7500 Hektar Zuwachs.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren nach einem unerwarteten Umsteller-Boom keine weiteren Betriebe in die Förderung aufgenommen wurden, können Landwirte, die auf Öko umstellen möchten, ab Mai 2019 wieder Förderanträge stellen.

Bei der Vergabe der Förderung wolle man laut Jost nicht nach dem Windhund-Prinzip vorgehen, sondern nach einem Punktesystem. "Wir wollen mehr Klasse statt Masse", betonte er. Es gehe nicht nur darum, Flächen ökologisch bewirtschaften zu lassen, sondern auch die Produkte seien entscheidend. Der Minister zeigte sich überzeugt, dass der Öko-Landbau nicht nur der richtige Weg mit Blick auf Tierwohl, Landschaftsschutz und Artenvielfalt sei. "Es ist genauso eine Wertschätzung gegenüber den Landwirten und trägt dazu bei, der erhöhten Nachfrage nach Bio-Produkten ein Stück Rechnung zu tragen."