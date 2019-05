Ehrenamtliche Naturschützer in Neukirch ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukirch (dpa/sn) - Neun ehrenamtliche Naturschützer sind im Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland in Neukirch (Landkreis Bautzen) für ihr Engagement ausgezeichnet worden. "Sie helfen maßgeblich mit, die Natur in einem guten Zustand zu erhalten und sind unverzichtbar beim Schutz unserer biologischen Vielfalt", sagte Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Samstag bei der Übergabe einer Ehrenurkunde. Die Naturschützer bringen Brutkästen an, beringen Vögel, kümmern sich um die Pflege von Störchen und ihren Nestern, sorgen sich um Biotope im Land und helfen im Nationalpark Sächsische Schweiz.

Nach Angaben des Umweltministeriums fließen in diesem und im nächsten Jahr rund 1,8 Millionen Euro an die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (Lanu) zur Unterstützung von Naturschutzstationen sowie zur Anerkennung der ehrenamtlichen Naturschützer.