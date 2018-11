Der rheinland-pfälzische Wald leidet unter dem Klimawandel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Wald in Rheinland-Pfalz ist krank. 84 Prozent der Bäume sind zumindest leicht geschädigt, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) bei der Präsentation des Waldzustandsberichts 2018 am Donnerstag in Mainz. 37 Prozent wiesen deutliche Schäden auf. Besonders betroffen seien Fichte und Douglasie. "In 34 Jahren Waldzustandsbericht hat es noch nie ein so schlechtes Ergebnis der Untersuchung gegeben", erläuterte Höfken. Im vergangenen Jahr wiesen noch 73 Prozent der Bäume mindestens leichte Schäden auf, der Anteil der deutlich geschädigten Bäume lag bei 24 Prozent.

Hitze und Trockenheit setzten den Bäumen zu, erklärte Höfken. Dazu komme der extreme Befall durch Insekten wie den Borkenkäfer. 500 000 Festmeter Holz seien ihm bereits zum Opfer gefallen. Der Holzpreis etwa der Fichte habe sich nahezu halbiert. Der Schaden durch den Borkenkäfer werde derzeit auf 20 Millionen Euro geschätzt. "Vieles ist heute jedoch noch nicht absehbar", meinte die Ministerin. Für den 35. Waldzustandsbericht wurden im Juli und August dieses Jahres knapp 3900 Bäume an 160 Standorten in Rheinland-Pfalz untersucht.