"BecherBonus" soll Abfall von Einwegbechern verringern

Mainz (dpa/lrs) - In rund 260 Filialen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es heiße Getränke seit Montag zehn Cent günstiger - wenn die Kunden einen Mehrwegbecher mitbringen. "Damit regen wir hoffentlich viele Menschen an, einen eigenen Becher mitzunehmen", sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) beim Auftakt der Initiative "BecherBonus" am Montag in einer Biobäckerei in Mainz.

Das Saarland hat bereits seit Herbst 2017 eine eigene Mehrweg-Initiative mit 170 teilnehmenden Betrieben. Auch beim "Becherheld" können Verbraucher zehn Cent sparen, wenn sie auf einen Becher aus Pappe oder Plastik verzichten. Weil einige Betriebe aus Rheinland-Pfalz auch Läden im Saarland haben, beteiligen sich auch dortige Filialen an der "BecherBonus"-Aktion.

Begleitet wurde Höfken von ihrer hessischen Amtskollegin Priska Hinz (Grüne). In dem Nachbarbundesland gibt es den Rabatt bereits seit 2016. Nach Angaben des Umweltministeriums in Wiesbaden beteiligen sich an der Aktion rund 120 Firmen mit etwa 900 Filialen.

"Wir wollen nicht nur zu Mehrweg anregen - Einweg weg, eigene Tasse benutzen -, sondern wir wollen auch sensibilisieren und informieren, sagte Höfken. Das Umweltministerium will die Betriebe mit kostenlosem Informationsmaterial ausstatten, um die Bekanntheit der Initiative zu steigern. Unter den rund 260 Filialen, die von Anfang an mitmachen, sind Bäckereien, Cafés, und Tankstellen.