Schüler gehen wieder für besseren Klimaschutz auf die Straße

Magdeburg (dpa/sa) - Auf dem Domplatz in Magdeburg, in der Innenstadt von Quedlinburg und an mehreren anderen Orten: In Sachsen-Anhalt sind am Freitag wieder Schüler während der Unterrichtszeit für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Magdeburg versammelten sich am Vormittag Schüler und Studenten mit Transparenten und lauter Musik vor dem Landtag. Sie wollten im Anschluss durch die Innenstadt ziehen.

Unter den Demonstranten waren etwa auch Schüler der Freien Waldorfschule Magdeburg. Ein 15-Jähriger hatte sich aus Pappmaché eine Weltkugel gebastelt und trug diese auf dem Kopf. In der Hand hatte er ein Schild mit der Aufschrift "Love me, don't destroy me". Seine Schule habe einen Zettel der Eltern verlangt. Die wüssten, dass er nicht die Schule schwänzen wolle. "Ich gehe nachher wieder zum Unterricht, wenn das zeitlich passt", sagte der Neuntklässler, der nach eigenem Bekunden schon öfter bei "Fridays for Future"-Demos dabei war.

Angekündigt waren Demonstrationen in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau, Wittenberg, Salzwedel, Quedlinburg und Naumburg. In größeren Städten rechneten die Veranstalter mit mehreren Hundert Teilnehmern. Bundesweit wollten Schüler in mehr als 100 Städten auf die Straße gehen.