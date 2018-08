Bewerberzahl weiter hoch für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das Interesse am Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) ist ungebrochen. Wie in den vergangenen Jahren habe es 2018 erneut mehr Bewerber als Stellen gegeben, teilte das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Magdeburg mit. Auf 120 Einsatzstellen in Sachsen-Anhalt gab es demnach etwa 300 Bewerbungen. Am 1. September starten dann 126 Teilnehmer in das FÖJ. Das Freiwillige Ökologische Jahr können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 26 Jahren absolvieren. Einsatzgebiete der Teilnehmer sind beispielsweise Bereiche des Naturschutzes, des Tierschutzes und der erneuerbaren Energien.