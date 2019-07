Städte meiden Glyphosat: Ausnahmen bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Glyphosat wird in schleswig-holsteinischen Städten und in Hamburg größtenteils gemieden. Komplett verbannt aus den Städten ist das umstrittene Pflanzenschutzmittel aber nicht - nach wie vor wird es in Ausnahmefällen eingesetzt. Das ergab eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Städte in Schleswig-Holstein benutzen Glyphosat teils schon seit vielen Jahren nicht mehr auf ihren Grünflächen. Einige Städte wie Flensburg haben es auch auf verpachteten Flächen verboten. In Hamburg setzt man Glyphosat seit 2016 größtenteils nicht mehr ein - genutzt wird es aber weiterhin. Ein Verbot des Wirkstoffs für verpachtete Flächen gibt es in der Hansestadt nicht.