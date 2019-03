Fast 30 000 Bäume in Lich wegen Krankheit gefällt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lich (dpa/lhe) - Mehr als zwei Wochen nach Beginn von Rodungsarbeiten in einem Wald im mittelhessischen Lich sind fast alle der von einem Pilz befallenen rund 30 000 Ahornbäume gefällt. Revierleiter Jörg Heßler ging davon aus, dass die letzten Arbeiten am Freitag beendet werden könnten. In den kommenden Wochen sollen nach und nach die meist jungen Bäume zur Entsorgung abtransportiert werden. Bis dahin müssen sie im Wald zwischengelagert werden. Die Bäume sind von der Rußrindenkrankheit befallen. Auch in anderen Orten Hessens wie in Offenbach oder Bad Nauheim gibt es Fälle. Mehrere Kommunen prüfen derzeit den Bestand.

Bei der Baumkrankheit reifen unter der Rinde die Pilzsporen heran. Sie bilden eine dunkle Schicht, die wie Ruß aussieht. Später reißt die Rinde auf und blättert ab. Der Baum kann unwiderruflich geschädigt werden und absterben. Die Sporen verteilen sich in der Luft und können bei Menschen Atemwegsprobleme verursachen.

Die Krankheit ist erst seit einigen Jahren in Deutschland bekannt. Das gehäufte Auftreten in diesem Jahr sehen Experten im Zusammenhang mit dem trockenen und heißen Sommer 2018, wodurch die Bäume geschwächt wurden. Ahornbäume spielen im hessischen Wald aber nur eine Außenseiterrolle: Nach Angaben des Landesbetriebes Hessenforst wachsen sie nur auf 0,1 Prozent der Fläche.