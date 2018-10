Coffee to go im Mehrwegbecher: Leipzig startet Kampagne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Coffee to go soll auch in Leipzig bald aus umweltfreundlichen Mehrzweckbechern angeboten werden. Dazu starten die Stadt und die Naturschutzorganisation Bund an diesem Mittwoch die Kampagne "Recycling2go", wie beide am Montag mitteilten. Gegen Pfand können Liebhaber des braunen Getränks ihren Café künftig bei einem teilnehmenden Laden statt in einem Einwegbecher in einen Mehrzweckbecher erhalten. Nach Gebrauch können sie ihn dann in einem anderen Geschäft wieder zurückgeben.

Ziel sei es, möglichst schnell viele Partner zu gewinnen, damit bald in ganz Leipzig Coffee to go aus Mehrzweckbechern angeboten werden kann. Einzelheiten des Projektes wollen Stadt und Bund am Mittwoch bekanntgeben. Jede Stunde würden in Deutschland 320 000 Einwegbecher für Kaffee entsorgt, sagte Bund-Projektkoordinator, Sebastian Gerstenhöfer. Nicht nur die Produktion, auch die Entsorgung belaste die Umwelt.

Ähnliche Projekte gibt es bereits vielen deutschen Städten. Junge Leute und Kaffeetrinker in Szene-Vierteln greifen verstärkt zu den Pfandbechern, wie Erfahrungen etwa aus Hannover und Freiburg zeigen. Viele Verbraucher trinken ihren Kaffee aber weiterhin aus der Einwegvariante.