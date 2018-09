Umweltschützer sammeln viel Müll an Küsten in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock/Kühlungsborn (dpa/mv) - Umweltschützer haben an den Küsten und Seen Mecklenburg-Vorpommerns viel Müll eingesammelt. Allein im Ostseebad Kühlungsborn seien am Samstag mehr als zehn große Säcke zusammengekommen, sagte die Co-Landesvorsitzende der Grünen, Claudia Schulz. Die Politikerin beteiligte sich auch an der Reinigungsaktion in Warnemünde, wo nach ihren Angaben 35 Kilo Abfall gesammelt wurden. Dort hätten 70 Umweltschützer mitgemacht, in Kühlungsborn 15.

Zwar säuberten auch die Kommunen die Strände, sagte Schulz, doch in den Dünen oder abseits bestimmter Strandabschnitte seien zahlreiche Kippen, Kronkorken, Flaschen, Getränkedosen und Plastikverpackungen zu finden. Zigarettenkippen enthielten problematischen Kunststoff und bauten sich in der Natur nur sehr langsam ab. Es sei ein Manko, dass die Küsten außerhalb der Kommunen nicht regelmäßig gereinigt würden. Der Wind verteile den Abfall in den Naturschutzgebieten.

Mehrere Organisationen hatten dazu aufgerufen, sich an dem "International Coastal Cleanup Day" zu beteiligen. Jedes Jahr sammeln am dritten Septemberwochenende Tausende Menschen auf allen Kontinenten.