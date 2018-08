Rheintemperatur gesunken - Wasserstand weiter niedrig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Die Fische im Rhein können aufatmen - die Temperatur des Rheins ist wieder gesunken. Doch der niedrige Wasserstand führt weiterhin zu Einschränkungen in der Binnenschifffahrt in Rheinland-Pfalz.

Laut Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) lag die Rheintemperatur bei etwa 25 Grad in Mainz und bei 24 Grad in Koblenz. Sie werde maßgeblich durch die Lufttemperatur beeinflusst, sagte ein Sprecher in Koblenz. Deswegen habe das weniger warme Wetter der vergangen Tage zu einer Abkühlung des Rheins geführt. Auch die Sauerstoffkonzentration sei stabil und stelle keine Gefahr für Fische und Muscheln dar.

Infolge der gesunkenen Temperaturen konnte der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen seine Produktion wieder auf Normalkapazität hochfahren. Ab 28 Grad Wassertemperatur fordert das rheinland-pfälzische Umweltministerium Unternehmen, die Kühlwasser in den Rhein zurückleiten, zur Drosselung der Produktion auf. Mit den aktuellen Werten zeigte sich das Ministerium heute zufrieden. Die Sauerstoffwerte und die Temperatur seien gut, sagte Sprecherin Franziska Richter. Man erwarte auch in den kommenden Tagen keine Temperaturen von über 26 Grad, sodass bis auf weiteres keine Aufforderung zur Drosselung von Kühlwasser ausgesprochen werden müsste.

Im Gegensatz zu den Temperaturen habe sich der Wasserstand des Rheins kaum verändert, sagte ein BASF-Sprecher. Das führe zu Einschränkungen in der Logistik, denn wegen des Niedrigwassers könne man Waren nicht wie gewohnt transportieren. Ladungen, die sonst mit einem Schiff transportiert werden könnten, müssten derzeit auf mehrere Schiffe verteilt werden. In Koblenz wurde ein Mittelwert von 66 Zentimetern gemessen. Bis kommenden Montag rechnet die Bundesanstalt für Gewässerkunde sogar mit einem Wasserstand von 60 Zentimetern.