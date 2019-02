Tausende Bäume müssen wegen Pilzkrankheit gefällt werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lich (dpa/lhe) - Etwa 30 000 kranke Ahornbäume werden derzeit im mittelhessischen Lich gefällt. In diesem Ausmaß sei der Befall mit der Rußrindenkrankheit neu, sagte Christian Raupach, der geschäftsführende Direktor des Hessischen Waldbesitzerverbandes, am Mittwoch. "Die Situation kam für uns völlig unerwartet." In Lich sind nach Angaben der Stadt etwa 20 Hektar mit rund 30 000 Bäumen betroffen, die in den kommenden Wochen abgeholzt und entsorgt werden müssen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Auch einzelne Ahornbäume in Offenbach oder Bad Nauheim sind betroffen.

Bei der Rußrindenkrankheit werden die Bäume von einem Pilz befallen, die dadurch unwiderruflich geschädigt werden und absterben können. Die Sporen verteilen sich in der Luft und können bei Menschen Atemwegsprobleme verursachen.