Rußrindenkrankheit befällt Ahornbäume in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Abgeplatzte Rinde und dunkle Flecken am Stamm - wenn Ahornbäume so aussehen, könnte es sich um die Rußrindenkrankheit handeln. Erste Fälle dieser neuen Baumkrankheit gibt es auch in Hessen. Ausgelöst wird sie von dem Pilz Cryptostroma corticale, dessen Sporen auch für Menschen gefährlich sind. Der Schlosspark Rumpenheim in Offenbach ist wegen des Pilzbefalls derzeit für Besucher gesperrt. "Mit Blick auf den Klimawandel ist das Auftreten dieser Krankheit besorgniserregend", heißt es beim Landesbetrieb Hessenforst.