Kirche will selbstverursachte Umweltbelastung ausgleichen

Hohenleuben (dpa/th) - Mit einem Baumprojekt will die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) im Landkreis Greiz ihren selbst verursachten Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid kompensieren. In einem Wald in Hohenleuben war die Präsidentin des Landeskirchenamtes am Montag dabei, als das erste Dutzend Bäume für das Vorhaben gepflanzt wurden.

Insgesamt sollen es 1200 Eichen und zehn Vogelkirschen werden, wie die Kirche mitteilte. Eine Baumschule pflanze die restlichen Bäume und übernehme auch deren Pflege, sagte eine Sprecherin der EKM. Jährlich sind im Kirchenhaushalt dafür etwa 4600 Euro vorgesehen.

Die Bäume, die das Gas binden, sollen die rund 210 Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß der Dienstwagen des Landeskirchenamtes ausgleichen. Bei dem Waldstück handelt es sich den Angaben zufolge um einen artenarmen Nadelwald, der mit dem Projekt zudem für den Klimawandel fit gemacht werden soll.