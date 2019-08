Klöckner besucht Bundeslager der Deutschen Waldjugend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hauenstein (dpa/lrs) - Inmitten der Diskussion über den schlechten Zustand des Waldes besucht Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am heutigen Freitag ein Bundeslager der Deutschen Waldjugend in der Pfalz. Klöckner will in Hauenstein mit Kindern und Jugendlichen darüber diskutieren, welchen Beitrag jeder in Zeiten des Klimawandels für eine nachhaltige Zukunft leisten kann. Der Termin bildet den Abschluss einer Woche, in der die Ressortchefin sich an mehreren Stellen ein Bild von der Lage vor Ort machte.

Der Wald leidet nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), weil es öfter und heftiger stürmt, weniger regnet und sich immer mehr Schädlinge ausbreiten. Massive Waldschäden von der Ostsee bis zum Bodensee seien die Folge. Angesichts der schwierigen Lage will Klöckner für September einen nationalen Waldgipfel einberufen.

Die Waldjugend ist die Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt das Waldjugendlager im Pfälzerwald mit rund 10 000 Euro.