Lies: Klimaschutz bedeutet nicht zwangsläufig Verzicht

Osnabrück (dpa/lno) - Wer das Klima schützen will, muss nach Ansicht von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) nicht unbedingt immer auf etwas verzichten. "Klimaschutz bedeutet nicht zwangsläufig, Verzicht zu üben. Es gibt Alternativen, aber die müssen wir fördern und im Wettbewerb mit fossilen Technologien stärken", sagte Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).

Es gehe außerdem davon aus, dass eine CO2-Bepreisung auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoße. "Es geht nicht darum, Dinge wie Flugreisen oder das Pendeln mit dem Auto grundsätzlich teurer zu machen, sondern die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Technologien zu stärken und etwas für den Klimaschutz zu machen. CO2-freies Fliegen ist möglich und bezahlbar. Das lässt sich sozialverträglich umsetzen."

Am Donnerstag tagt in Hamburg die Umweltministerkonferenz. Ein Schwerpunkt ist die Diskussion um die Einführung einer CO2-Steuer. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich für eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe ausgesprochen, um die deutschen Klimaziele doch noch zu erreichen, stößt damit in der großen Koalition aber auf Skepsis. Mit den Einkünften will sie die Bürger an anderer Stelle entlasten.