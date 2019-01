Weltzukunftsrat-Gründer Jakob von Uexküll tritt zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Weltzukunftsrat-Gründer Jakob von Uexküll tritt als Vorstandsvorsitzender der 2007 in Hamburg gegründeten Stiftung zurück. Das teilte der Aufsichtsrat des World Future Councils (WFC) am Donnerstag bei einem Neujahrsempfang in der Hansestadt mit. Der Rücktritt des 74-jährigen schwedisch-deutschen Journalisten und Philanthropen erfolge aus gesundheitlichen Gründen, hieß es. Zum geschäftsführenden Vorstand der Stiftung wurden Alexandra Wandel und Johanna Dillig ernannt.

Der WFC war mit finanzieller Unterstützung durch den Unternehmer Michael Otto und die Stadt Hamburg gegründet worden. Die Organisation engagiert sich weltweit für verantwortungsvolles, nachhaltiges Denken im Sinne zukünftiger Generationen. Gearbeitet wird laut Stiftung aktuell an Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Erneuerbare Energien, nachhaltige Ernährung und Lebensräume sowie Frieden und Abrüstung.

Weltweit bekannt wurde von Uexküll mit der Gründung der Londoner Right Livelihood Award Foundation, die seit 1980 den "Alternativen Nobelpreis" vergibt.