Hamburg (dpa/lno) - Hunderte Schülerinnen und Schüler haben am Freitag unter dem Motto "Fridays for Future" auf dem Rathausmarkt in Hamburg für einen schnellen Kohleausstieg und mehr Klimaschutz demonstriert. Die Polizei sprach von rund 450 Teilnehmern. Unter dem Hashtag #FridaysForFuture tauschen sich Jugendliche weltweit seit Wochen im Netz über Klimaschutz aus - und versammeln sich zu gleichnamigen Demonstrationen. In Deutschland gab es zuletzt Demos in mehr als 50 Städten. Beteiligt ist unter anderem die Umweltschutzorganisation BUNDjugend. Vorbild der Demonstranten ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die bei der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) zu diesem Streik aufgerufen hatte.