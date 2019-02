NDR: Abfall-Anlage im Stellinger Moor wird viel teurer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Bau der Hamburger Abfall-Verwertungsanlage Stellinger Moor wird nach NDR-Informationen rund 100 Millionen teurer. Zudem verzögere sich die Fertigstellung um ein Jahr, berichtet NDR 90,3 am Freitag. In der Anlage soll in Zukunft auch Fernwärme produziert werden. Der Grund dafür laut NDR: Das Stellinger Moor wurde zum Wasserschutzgebiet erklärt, es darf dort kein Schmutzwasser versickern. Deshalb gehe man jetzt von Baukosten in Höhe von 325 Millionen Euro für die Anlage in der Nähe des Volksparkstadions aus.