Meeresumwelt-Symposium zur "Ozean"-Dekade in Hamburg

Hamburg (dpa) - Die "Ozean-Dekade" der Vereinten Nationen prägt in diesem Jahr das 29. Meeresumwelt-Symposium in Hamburg. Es wird vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im Auftrag des Bundesumweltministeriums ausgerichtet. Zum Auftakt spricht am heutigen Dienstag der Vorsitzende der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission (IOC) der Unesco, Prof. Peter Haugan, über die Bedeutung der "Internationalen Dekade der Meeresforschung für Nachhaltige Entwicklung", die die Vereinten Nationen von 2021 bis 2030 ausgerufen haben. Neben einer Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit soll es bei dem bis Mittwoch dauernden Symposium unter anderem um Maßnahmen zum Schutz der Meere, um den Erhalt des Wattenmeeres sowie um neue Technologien zur Datenerfassung gehen. Rund 400 Teilnehmer werden erwartet.