Kerstan: Klimagesetz wird Thema bei Umweltminister-Treffen

Hamburg (dpa/lno) - Das Klimagesetz des Bundes und die Energiewende sind nach Worten von Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) zentrale Punkte der Umweltministerkonferenz in Hamburg. "Die Zeit drängt, der Klimawandel wartet nicht auf uns", sagte Kerstan, der derzeit Vorsitzender der Konferenz ist, kurz vor Beginn des zweitägigen Treffens. "Viele Länder haben bereits eine CO2-Steuer, über dieses Thema werden wir auch im Kreis der Ministerinnen und Minister intensiv beraten."

In vielen Bundesländern sei auch der Umgang mit dem Wolf ein Thema, das Landwirte, Naturschützer und Politik umtreibe, erklärte Kerstan weiter. "Wichtig wird es außerdem, eine neue nationale Regelung zum Umgang mit Düngemitteln und Gülle zu finden, um Bäche, Flüsse Seen und das Grundwasser langfristig zu schützen." Der Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Karsten Specht, sagte im Vorfeld der Konferenz: "Zu viel Dünger belastet an vielen Stellen in Deutschland das Grundwasser zu stark mit Nitrat. Das gefährdet die Trinkwasserressourcen für Bevölkerung, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft." Der VKU fordere deshalb Bund und Länder auf, "sich endlich auf einen gemeinsamen Nenner bei der Reform der Düngeverordnung zu einigen".

CDU, CSU und SPD in Berlin streiten über den besten Weg, um Deutschland beim Klimaschutz wieder auf Kurs zu bringen. Derzeit werden nationale und europäische Ziele verfehlt, es drohen Strafzahlungen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) spricht sich für eine CO2-Steuer aus, deren Einkünfte zurück an die Bürger gehen sollen. Zudem will Schulze die von der vorigen großen Koalition vereinbarten CO2-Einsparziele für die einzelnen Sektoren in einem Klimaschutzgesetz festschreiben. Gegen beides gibt es Widerstand aus der Union. Der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) gilt als eine Ursache des Klimawandels. Beschlüsse kann die Konferenz nur einstimmig fassen.

Beim Ausbau der Windenergie kritisiert Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies eine zu starre Haltung der Deutschen Flugsicherung (DFS). Bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg wirbt der SPD-Politiker daher nach Angaben seines Ministeriums in Hannover um Unterstützung, um die bisherige DFS-Praxis bei der Ausweisung von Schutzzonen um Radar- und Navigationsanlagen zu ändern. "Nur in Deutschland gilt ein Abstandsradius von 15 Kilometern zu Radaranlagen, in anderen EU-Staaten ist es deutlich weniger", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er hält der Behörde vor, ihre Spielräume nicht zu nutzen und somit die Energiewende auszubremsen.