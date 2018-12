Hamburg tritt kommunalem Bündnis für Artenvielfalt bei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Als 160. und bislang größtes Mitglied tritt Hamburg dem Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" bei. Das hat der rot-grüne Senat am Dienstag bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen, wie Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) im Anschluss mitteilte. Vor dem Hintergrund des Artenschwundes in ländlichen Räumen setzt sich das Bündnis seit 2012 für die Erhaltung und die Schaffung von Naturräumen im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen ein. "Der Beitritt der Metropole Hamburg stärkt unser Bündnis, um gemeinsam die biologische Vielfalt in Kommunen zu schützen", sagte der Bündnisvorsitzende und Bürgermeister von Eckernförde, Jörg Sibbel.

Die Städte würden als Naturräume immer wichtiger, sagte Kerstan. "Eine reiche Artenvielfalt in den Parks und Naturschutzgebieten unserer Stadt ist ein Gradmesser dafür, dass es unserer Stadt und dem Grün gut geht." Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßte den Senatsbeschluss. "Ein Beitritt auf dem Papier ist aber nichts wert, wenn dies in der Wirtschafts- und Stadtentwicklungsbehörde ignoriert wird", warnte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch.