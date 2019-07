Geringer Befall des Eichenprozessionsspinners in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Umweltbehörde in Hamburg schätzt den diesjährigen Befall durch den Schädling Eichenprozessionsspinner mit seinen gefährlichen Härchen als gering ein. In der Stadt sind rund 460 Bäume auf öffentlichen Grünanlagen und Straßen gemeldet, die vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Insgesamt stehen in Hamburg an Straßen und in Grünanlagen rund 800 000 Bäume. Das Vorkommen entspreche dem der vergangenen Jahre. Die Bekämpfung sei voraussichtlich diese Woche beendet und die Kosten dafür würden sich aktuell auf rund 140 000 Euro belaufen.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, der sich im warm-trockenen Klima wohl fühlt. Die Brennhaare der Raupe enthalten das Nesselgift Thaumetopoein. Bei Berührung der Haut mit dem Gift kann es bei Menschen etwa zu Hautausschlägen, Juckreiz, Atemwegsreizungen und allergischen Reaktionen kommen. In der Fraßzeit der Raupen von Mai bis Juli ist die Kontaktgefahr am Größten.