Blaualgen in Hamburger Gewässern gemessen

Hamburg (dpa/lno) - In einigen Hamburger Gewässern ist ein erhöhter Blaualgenwert gemessen worden. An der Binnen- und Außenalster wurde am Dienstag ein Wert von 15 Mikrogramm pro Liter gemessen - am Ballindamm waren es sogar 40, wie ein Sprecher der Umweltbehörde am Dienstag mitteilte. Ein Badeverbot gebe es erst ab 75 Mikrogramm - dieser Wert werde während der Hitzewelle voraussichtlich nicht erreicht. "Die Gefahr besteht noch nicht", sagte der Sprecher. Trotzdem könne es bereits bei 15 Mikrogramm pro Liter zu Hautreizungen, Übelkeit oder Schwindel kommen.

Badefreunde sollten deshalb nicht dort planschen, sondern auf andere Gewässer ausweichen: "Wir haben in Hamburg 15 offizielle Badestellen, von denen zwölf in ausgezeichnetem Zustand sind", betonte der Sprecher. Die Ausnahmefälle seien der Stadtparksee und Boberger See, in dem man Zerkarien entdeckt habe - ein Larvenstadium von Saugwürmern -, die etwa zu juckender Haut führen können. Am Allermöher See sei ebenfalls ein Blaualgenwert von 15 Mikrogramm pro Liter gemessen worden. Erkennbar sind Blaualgen an einer grünlichen Trübung oder Algenschlieren auf der Wasseroberfläche.