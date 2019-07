50 Schierlings-Wasserfenchel an der Elbe gepflanzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Stiftung Lebensraum Elbe hat am Dienstag 50 Exemplare des gefährdeten Schierlings-Wasserfenchel an einen neuen Priel gepflanzt. Damit werde der Lebensraum für die seltene Pflanze vergrößert, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Die Pflanzung sei Teil einer mehrstufigen ökologischen Aufwertung der Natur vor dem Elbdeich am Wrauster Bogen im Bezirk Bergedorf. Dort wurde auf rund 3000 Quadratmetern ein neuer Priel angelegt und dadurch die Fläche besser mit der Elbe und ihren Gezeiten verbunden.

Der Schierlings-Wasserfenchel, dessen Schutz auch bei der Diskussion um die Elbvertiefung eine wichtige Rolle spielte, wächst nur an der Tideelbe und ihren Nebengewässern. In den vergangenen Jahren wurden nur noch 3000 bis 5000 Exemplare der Pflanze gezählt; die Zahl der blühenden Pflanzen ist deutlich kleiner.