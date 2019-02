Parks entlasten: Frankfurt erwägt neues Grillkonzept

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt will im kommenden Sommer mit einem neuen Grillkonzept die Probleme mit Müll und unerlaubt abgestellten Autos in ihren öffentlichen Parks in den Griff bekommen. Wie eine Sprecherin des Umweltdezernats am Montag mitteilte, ist an diesem Mittwoch (20. Februar) ein Runder Tisch geplant. Zuvor hatte die "Frankfurter Neue Presse" darüber berichtet. Derzeit gibt es elf ausgewiesene Grillflächen in Frankfurt.

Bei dem Treffen soll es vor allem um die Situation auf dem Lohrberg im Stadtteil Seckbach gehen. "In den warmen Sommermonaten herrscht dort teilweise Chaos", sagte dazu Ortsvorsteher Werner Skrypalle (SPD). Neue Grillflächen müssten abseits der großen Erholungsparks eingerichtet werden, schlägt er vor.