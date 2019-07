Der ökologische Fußabdruck und seine Grenzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Bemühen um die Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks darf nicht auf Kosten etwa der Artenvielfalt geschehen. Das hat die Direktorin des Frankfurter Biodiversität und Klima-Forschungszentrums, Katrin Böhning-Gaese, vor dem sogenannten Erdüberlastungstag an diesem Montag betont. "Der ökologische Fußabdruck stößt auch schnell an seine Grenzen", sagte die Wissenschaftlerin. "Wesentliche Komponenten wie Biodiversität oder Wasser oder soziale Gerechtigkeit greift er eben nicht auf."

Denn die Berechnung beruhe in wesentlichen auf den natürlichen Ressourcen, die zur Herstellung der Nahrung, der Herstellung von Kleidung und zur Bereitstellung von Energie gebraucht würden. Dies wird dann mit den vorhandenen Ressourcen aufgerechnet.

Nach Berechnung der Forschungsorganisation Global Footprint Network lebt die Menschheit in diesem Jahr vom 29. Juli an über ihre Verhältnisse. Damit ist der Erdüberlastungstag in diesem Jahr so früh wie nie - global gesehen. Für den ökologischen Fußabdruck der Deutschen wurde der Tag in diesem Jahr bereits für den 3. Mai berechnet.

"Man kann den ökologischen Fußabdruck verbessern, indem man die Biokapazität verbessert", sagte Böhning-Gaese. Das könne etwa durch Düngung oder Bewässerung geschehen oder durch den Anbau sogenannter Ernergiepflanzen wie Raps oder Mais. "Und da haben wir einen ganz massiven Konflikt mit der Biodiversität", warnte die Wissenschaftlerin des Senckenberg-Instituts.