ADFC: Freie Lastenräder bringen mehr Verkehr aufs Rad

Flensburg (dpa/lno) - Die kostenlos ausleihbaren Lastenräder in Flensburg werden nach Angaben der Initiatoren gut genutzt. "Das Konzept funktioniert, und es wird gut und gern angenommen", sagte Timo Schmidt vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Flensburg. Die Räder seien in der Regel zwei Wochen im Vorfeld ausgebucht. "Ein einfacher spontaner Zugang zu einem Lastenrad ist daher aber leider nicht möglich." Um dem Wunsch nach mehr Möglichkeiten nachzukommen, müsste es mehr solcher Räder geben. Derzeit können in Flensburg drei Lastenräder in verschiedenen Stadtteilen von registrierten Nutzern kostenlos ausgeliehen werden.

Schmidt zeigte sich zuversichtlich, dass es demnächst mehr Lastenräder in Flensburg geben könnte: "Die Stadt hat uns gegenüber signalisiert, dass die Möglichkeit, das Projekt auszubauen, in Betracht gezogen wird."

In Großstädten sind Lastenräder für den alltäglichen Transport von Großeinkauf, Kind und Hund schon länger eine Alternative zum Auto. Freie Lastenräder tragen nach Angaben des ADFC dazu bei, mehr Verkehr auf's Rad zu bringen. Die meisten Nutzer freier Lastenrädern sagten, dass sie ohne die Ausleihmöglichkeit ihre Erledigungen mit einem Auto gemacht hätten, sagte Schmidt mit Verweis auf eine bundesweite Studie zu freien Lastenrädern.

In Schleswig-Holstein stehen nach ADFC-Angaben kaum (kostenlose) Leih-Lastenräder zur Verfügung. Der Club selbst verleiht gratis ein Lastenrad, das im Land immer mal wieder den Standort wechselt. Zudem gibt es in der Landeshauptstadt das "Kiel Tretwerk", das seinen Service derzeit aber nicht anbietet. In Norderstedt stellt der kommerzielle Anbieter "Nextbike" im Rahmen des vom Bundesverkehrsministerium geförderte Modellprojekts Tink 24 Lastenräder zur Verfügung.