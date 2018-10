Umweltministerin kritisiert Diesel-Pläne der Kanzlerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und die CDU für Pläne kritisiert, Diesel-Verbote in den Städten zu erschweren. Merkel und ihre Regierung seien in erster Linie der Gesundheit der Menschen und der Umwelt verpflichtet, teilte Siegesmund in einer Mitteilung am Montag mit. "Sie sollten die Grenzwerte für Stickoxide in den Städten ernst nehmen, statt sie aufweichen zu wollen", erklärte die Ministerin.

Merkel (CDU) hatte am Sonntag gesagt, ihre Partei halte Fahrverbote in der Regel für nicht verhältnismäßig, wenn Grenzwerte für Stickstoffdioxid nur in geringem Umfang überschritten würden. Die Bundesregierung kann laut Bundesumweltministerium aber in Städten mit einer nur geringen Überschreitung der Grenzwerte Diesel-Fahrverbote nicht untersagen.