Freiwilliges Ökologisches Jahr: Bewerbungen jetzt möglich

Erfurt (dpa/th) - Junge Thüringer zwischen 16 und 26 Jahren können sich ab sofort für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bewerben. 160 Plätze stehen in der Saison 2019/2020 zur Verfügung, wie das Umweltministerium am Mittwoch in Erfurt mitteilte. "Ob im Umweltlabor, als Tierpfleger oder im Nationalpark: Das Freiwillige Ökologische Jahr bietet jungen Menschen eine besondere Möglichkeit interessante Berufe auszuprobieren, die eigenen Fähigkeiten kennenzulernen und sich für die Umwelt zu engagieren", sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) laut Mitteilung des Ministeriums.

Die Einsatzfelder sind den Angaben zufolge vielfältig und reichen von der Mitarbeit auf Reiterhöfen und landwirtschaftlichen Betrieben über den Einsatz in der Umweltbildung bis hin zu Untersuchungen an Wasser- und Bodenproben in Labors. Bewerben können sich Jugendliche, die die Vollzeitschulpflicht von 10 Jahren erfüllt haben, zwischen 16 und 26 Jahren alt sind und weder in einem Ausbildungsverhältnis stehen noch eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben.