20 Jahre Naturstiftung David: über 400 Projekte gefördert

Erfurt (dpa/th) - Die Naturstiftung David hat seit ihrer Gründung vor 20 Jahren mehr als 400 Umweltprojekte in Ostdeutschland gefördert. Rund eine halbe Million Euro Fördergelder seien geflossen, sagte der Geschäftsführer Adrian Johst der Deutschen Presse-Agentur. Das entspricht gut 2000 Euro pro Monat.

Im Schnitt fördere die zum Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gehörende Stiftung Projekte mit 500 bis 5000 Euro. Es seien vor allem unbürokratische Hilfen zur Selbsthilfe. Daneben gebe es stiftungseigene Projekte mit großen Umweltverbänden, wie Johst erklärte. So sei es gelungen, dass 200 000 Hektar aus dem Eigentum des Bundes nicht verkauft, sondern als nationales Kulturerbe dauerhaft in Naturschutzgebiete umgewandelt werden konnten.

Die Naturstiftung David feiert am Freitag in Erfurt ihr Jubiläum. Zuvor geht es auf Jubiläums-Exkursion in die Hohe Schrecke, ein urwüchsiges Waldgebiet an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Seit zehn Jahren arbeitet die Stiftung dort mit Kommunen, Wald- und Landbesitzern und Initiativen zusammen, um eine naturverträgliche Forstwirtschaft und einen sanften Tourismus zu entwickeln.