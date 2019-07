Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung: Parkplätze gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ehringshausen (dpa/lhe) - Wegen der Bekämpfung der Raupen des Eichenprozessionsspinners werden im Vogelsbergkreis zwei Parkplätze an der Autobahn 5 zeitweise gesperrt. In den nächsten Tagen würden die gefährlichen Raupen von den befallenen Eichen abgesaugt, teilte Hessen Mobil in Schotten am Dienstag mit. Betroffen sind die Parkplätze Krachgarten und Dottenberg nahe Ehringshausen. In diesem Sommer waren aus dem gleichen Grund bereits in der Wetterau mehrere Straßen gesperrt worden.

Eichenprozessionsspinner können beim Menschen Atemnot, Hautreizungen und im schlimmsten Fall allergische Schocks auslösen. Schuld sind die giftigen Brennhaare der Raupen, die sie im Frühjahr ausgebildet haben. Das Insekt hat sich in Deutschland die letzten Jahre über stark vermehrt.