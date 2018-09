Umwelt - Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Großputz am Rhein hat begonnen: Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet machen Ehrenamtliche am Samstag das Rheinufer von der Quelle bis zur Mündung sauber. 58 Städte haben sich nach Angaben der Veranstalter fürs Aufräumen beim "Rhine Cleanup Day" gemeldet - die meisten davon in Deutschland, es gibt aber auch Teilnehmer in den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Österreich.

"Wir sind pünktlich gestartet, vor den Ausgabestellen von Müllsäcken und Handschuhen stehen die Leute Schlange", sagte der Düsseldorfer Joachim Umbach, einer der Initiatoren des "Cleanup"-Projekts, am Samstagmorgen. Es gebe einen ziemlichen Andrang an Helfern. Allein in Düsseldorf hätten sich 1100 Freiwillige angemeldet, in Duisburg und Köln jeweils rund 900.

Bis zu 7000 Menschen werden bundesweit erwartet. "Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass direkt beim ersten Mal so viele mitmachen", sagte Umbach.

Die Großputz-Aktion ist bis 13 Uhr geplant. "Wie lange die Teilnehmer letztlich sammeln, können sie aber vor Ort selber entscheiden", erklärte Umbach. Wer sich noch nicht angemeldet habe, könne auch spontan dazukommen. In Zukunft soll der "Rhine Cleanup Day" jedes Jahr im September stattfinden. Der nächste Termin ist der 14. September 2019. Außerdem plant die Initiative einen kleineren "Rhein-Ruhr-Dreck-weg-Tag" für den 6. April.