NRW-Industrie steckt deutlich mehr Geld in Umweltschutz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Industrie steckt deutlich mehr Geld in den Umweltschutz. Die Unternehmen investierten 2016 fast 1,2 Milliarden Euro und damit 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr etwa in Luft- und Gewässerfilter. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Mehr als ein Drittel der Gelder (37,2 Prozent) floss demnach in den Abwasserschutz, gefolgt vom Klimaschutz (28,6 Prozent), der Abfallwirtschaft und der Luftreinhaltung. Geld floss auch in die Sanierung von verschmutzten Böden und von Wasser, in den Arten- und Landschaftschutz sowie in Lärmschutzanlagen.