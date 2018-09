Großes Reinemachen am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Hunderte Freiwillige in Hessen und Rheinland-Pfalz wollen heute dem Müll im Rhein den Kampf ansagen. Die Großputz-Aktion "Rhine Cleanup Day" solle ein Bewusstsein dafür schaffen, wie viel Dreck Menschen hinterlassen, sagte Joachim Umbach, einer der Initiatoren des Projektes. Eine Million Kilogramm Müll spüle der Rhein jedes Jahr in die Nordsee. Die Aktion finde in diesem Jahr zum ersten Mal in 50 Städten entlang des Rheins statt. In Hessen werde es 4 und in Rheinland-Pfalz 16 Standorte geben. Über die Projekt-Website haben sich bisher mehr als 100 Menschen in Wiesbaden und mehrere Hundert in Mainz angemeldet.

Heute ist auch "World Cleanup Day". Bei der 2008 in Estland gestarteten Umweltbewegung säubern weltweit Millionen Menschen Straßen, Parks, Strände, Wälder und Flussufer.