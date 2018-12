Waldzustandsbericht wird vorgestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Heftige Stürme und extreme Trockenheit haben Sachsens Wäldern in diesem Jahr zugesetzt. Zudem leiden Fichten, Eichen und andere Bäume unter einer massiven Vermehrung des Borkenkäfers. Wie es um die Bestände derzeit bestellt ist, darüber wollen Forstminister Thomas Schmidt (CDU) und Landesforstpräsident Hubert Braun heute in Dresden informieren.

Schwere Stürme hatten von Herbst 2017 bis Spätsommer 2018 rund 2,6 Millionen Kubikmeter Schadholz in den Wäldern hinterlassen. Das ist mehr als doppelt so viel wie in diesem Jahr im Staatswald regulär eingeschlagen werden sollte. Seit Sommer waren zudem mehr als 500 000 Kubikmeter Holz vom Borkenkäfer befallen; Schätzungen gehen von bis zu einer Million Kubikmeter "Käferholz" bis Mai 2019 aus.