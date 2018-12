Wald statt Feld: Million-Prämie für Aufforstung gezahlt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - An Landwirte, die in den vergangenen Jahren auf ihren Feldern Wald angepflanzt haben, werden derzeit Prämien von insgesamt knapp einer Million Euro ausgezahlt. Das Geld gehe an 580 Empfänger, teilte das Umweltministerium in Dresden am Montag mit. Damit sollen Einkommensverluste ausgeglichen werden, die wegen der Umwandlung von Ackerland in Wald entstehen.

Die sogenannte Erstaufforstung sei ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung des Waldanteils in Sachsen. 28,4 Prozent der Landesfläche waren Ende 2017 Wald. In den vergangenen zehn Jahren kamen rund 4200 Hektar dazu. Umgekehrt fallen größere Waldflächen dem Braunkohletagebau, der Gewinnung anderer Rohstoffe sowie neuen Gewerbe- oder Industriegebieten zum Opfer.