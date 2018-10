Pflanzenschädling Feuerbakterium erfolgreich bekämpft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pausa (dpa/sn) - Die Maßnahmen gegen den gefährlichen Pflanzenschädling Feuerbakterium im Vogtland waren erfolgreich. Nach Abschluss der Untersuchungen haben sich in diesem Jahr alle Proben als frei von dem Schadorganismus erwiesen, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Dienstag in Dresden mit. Das Feuerbakterium war 2016 zum ersten Male in Deutschland in einer Gärtnerei im vogtländischen Pausa an der Grenze zwischen Sachsen und Thüringen nachgewiesen worden. Unter anderem war Oleander befallen worden. Daraufhin mussten alle Pflanzen der Gärtnerei in Säcke verpackt auf eine Verbrennungsdeponie gebracht werden.

In Südeuropa führte die tückische Pflanzenkrankheit in den vergangenen Jahren zu immensen Schäden. Sie befällt vor allem Pflanzen wie Kaffee, Oleander, Olive, Zahnlavendel, Mandel und Kreuzblume. Der Schädling, der von bestimmten Zikaden übertragen wird, unterbricht die Wasserzufuhr der Pflanzen. Es kann zum Absterben der Pflanzen führen.

Um EU-Auflagen zu erfüllen, muss 2018 und 2019 kontrolliert werden, ob die Maßnahmen in der Gärtnerei in Pausa erfolgreich waren und es zu keiner unentdeckten Verschleppung gekommen ist, wie das Landesamt mitteilte. Experten haben von Juni bis September knapp 500 Pflanzenproben untersucht. Alle haben sich als frei von Xylella fastidiosa - so der Name des Schädlings - erwiesen.

Im April war die Sperrzone um die Gärtnerei in Pausa aufgehoben worden. Seitdem können wieder alle Pflanzen ohne zusätzliche Auflagen in die betroffene Gegend gebracht werden.