Extremes Wetter setzt Sachsens Wäldern zu

Dresden (dpa/sn) - Stürme, Hitze und Trockenheit haben in Sachsens Wäldern deutliche Spuren hinterlassen. "Wir erleben in diesem Jahr die verheerendsten Waldschäden in Sachsen seit der Wiedervereinigung", sagte Forstminister Thomas Schmidt (CDU) laut einer Mitteilung am Mittwoch in Dresden zur Vorstellung des aktuellen Waldzustandsberichts. Die Bäume hätten so viele Blätter und Nadeln verloren wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991. Laut Bericht ist der Anteil der deutlich geschädigten Bäume um zehn Prozentpunkte auf 26 Prozent gestiegen. Für die Waldzustandserhebung wurden im Sommer rund 6700 Bäume begutachtet.