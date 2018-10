Umweltschützer legen neue Streuobstwiesen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Drelsdorf (dpa/lno) - Wegen des dramatischen Insekten-Rückgangs legen Umweltschützer in Schleswig-Holstein neue Streuobstwiesen an. Dazu werden verschiedene Obstbäume auf einer Weide oder Wiese weit "verstreut" angepflanzt, so dass jeder Baum ausreichend Licht und Platz zum Wachsen hat, wie Frank Steiner vom NABU Schleswig-Holstein sagte. Auftakt des Projekts war eine Pflanzaktion am Sonnabend in der nordfriesischen Gemeinde Drelsdorf. "Wir pflanzen ausschließlich alte, regionale und teils vom Aussterben bedrohte Sorten." Hintergrund ist, dass Streuobstwiesen zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa zählen, erklärte Steiner.