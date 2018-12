Nabu klagt über mangelnden Vogelschutz in Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Weil Niedersachsen nach Auffassung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) zu wenig für den Vogelschutz tut, hat die Organisation Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Seit Jahrzehnten werde Niedersachsen seiner Verantwortung für Wiesenvögel nicht gerecht, begründete der Nabu-Landesvorsitzende Holger Buschmann die Beschwerde am Donnerstag. Die Bestände von Vögeln wie Uferschnepfen und Kiebitzen seien in erschreckender Weise geschrumpft. Exemplarisch untersuchte der Nabu dies für das EU-Vogeschutzgebiet "Niederungen der Süd- und Mittelradde" in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland.

Seit Meldung des Gebiets an die EU 2007 habe sich der Kiebitz-Bestand nahezu halbiert. Die Uferschnepfe stehe nach Bestandsabnahmen von über 80 Prozent vor dem lokalen Aussterben. "Wir haben es mit einem eklatanten Verstoß gegen die EU-Vogelschutzrichtlinie zu tun", sagte Buschmann. Von der Beschwerde erhoffe der Nabu sich, dass Niedersachsen mehr Geld für den Vogelschutz zur Verfügung stellt und mehr für Wiesenvögel, auch aber Insekten und Blütenpflanzen auf Agrarflächen tut.

Das Umweltministerium in Hannover räumte ein, dass spezielle Agrarumweltmaßnahmen für Wiesenvögel in dem Schutzgebiet nicht in der erhofften Form gegriffen hätten. Wegen eines mangelhaften Bruterfolges der Vögel seien die Bestände drastisch eingebrochen. Mit den Landkreisen arbeite das Ministerium gerade an Schritten, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken.