Berlin (dpa/bb) - Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg kommt erneut nach Berlin. Am kommenden Freitag (19. Juli) werde die 16-Jährige beim Fridays-for-Future-Streik im Invalidenpark (ab 10 Uhr) in Berlin-Mitte mitmachen, twitterte der Berliner Ableger des weltweiten Klimaprotests am Samstag. Anschließend (11.30 Uhr) gehe es weiter nach Luckenwalde in Brandenburg, um die Protestler dort zu unterstützen.

Thunberg war bereits Ende März bei einem Besuch in der Hauptstadt. "Die älteren Generationen haben es nicht geschafft, die größte Krise der Menschheit zu meistern", sagte Thunberg damals in einer kurzen Rede auf Englisch.

Seit Monaten demonstrieren weltweit vor allem Schüler und Studenten freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Bewegung geht auf eine Protestaktion Thunbergs zurück.