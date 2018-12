Zweiter Abschnitt der Deichrückverlegung beendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Der Hochwasserschutzprogramm im Landkreis Leipzig kommt voran. Der zweite Abschnitt der Deichrückverlegung zwischen Bennewitz und Püchau ist abgeschlossen, wie die Landestalsperrenverwaltung am Montag in Pirna mitteilte. Der etwa einen Kilometer lange Deichabschnitt an der Vereinigten Mulde kostete rund 1,6 Millionen Euro. Im kommenden Frühjahr gehen die Bauarbeiten am nächsten, etwa 1,8 Kilometer langen Abschnitt weiter.

Der neue Deich soll die Muldeorte in den Gemeinden Machern und Bennewitz besser vor Hochwasser schützen. Er wird auf einer Länge von fünf Kilometern hinter dem niedrigeren Altdeich errichtet. Damit sollen zusätzliche Rückhalteflächen bei Hochwasser der Mulde geschaffen werden. Insgesamt sind für die Deichrückverlegung Bennewitz-Püchau rund 12 Millionen Euro eingeplant.