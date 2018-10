Jeder Rheinland-Pfälzer produziert 531 Kilo Abfall im Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/lrs) - Im Laufe eines Jahres hinterlässt jeder Mensch in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt 531 Kilogramm an Haushaltsabfällen - so viel wie in keinem anderen Bundesland. Diese Zahl ermittelte das Statistische Landesamt in Bad Ems für das Jahr 2016. Davon entfielen etwa jeweils ein Drittel auf organische Abfälle wie Biomüll, Wertstoffe wie Verpackungen und Glas sowie den restlichen Haus- und Sperrmüll. Der meiste Müll fällt im Kreis Kaiserslautern an - dort waren es 753 Kilogramm pro Kopf. Danach folgten der Rhein-Hunsrück-Kreis (620) und die Kreise Bad Dürkheim und Cochem-Zell (je 602). Am wenigsten Müll produzierten die Menschen in der Stadt Koblenz (376), im Rhein-Pfalz-Kreis (432) sowie in den Städten Zweibrücken (459) und Mainz (461). Im Bundesschnitt sind es pro Kopf der Bevölkerung 462 Kilogramm.