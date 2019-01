Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/tmn) - Mit "The Grand Tour" hat Amazon einen echten Überraschungserfolg gelandet. Jetzt will der E-Commerce-Riese den Erfolg der Auto-Serie auf die Spielewelt übertragen - mit "The Grand Tour Game" für Playstation 4 und Xbox One.

Das Konzept: Eine Verknüpfung von Fernsehsendung und Spielerlebnis. Die in der Fernsehserie vorangetriebene Story findet sich nämlich im Anschluss als spielbare Variante zum Download für das Spiel wieder. Zuschauen und selber Gas geben im Wechsel statt nur Faul auf der Couch sitzen, heißt es hier.

Das Spiel erscheint am 15. Januar, die auf Amazon Video zugehörige Staffel startet am 18. Januar - es bleibt also ein wenig Zeit zum Vorglühen. Zu Beginn werden einige Episoden der ersten und zweiten Staffel nacherzählt.

Zum Auftakt sind drei der aus der Serie bekannten verrückten Boliden verfügbar: Der Löschzug von James May, der Strandbuggy von Jeremy Clarkson und das Öko-Auto von Richard Hammond.

Das Spiel setzt wie das Auto-Magazin auch auf eine Mischung aus Autorennen und vielen flotten Sprüchen. Spieler schlüpfen in die Rollen von Clarkson, Hammond und May. Der Fokus liegt dabei mehr auf Spaß und Action denn auf Simulation, schließlich soll eine möglichst breite Zielgruppe angesprochen werden. Woche für Woche werden dann neue Fahrzeuge und Herausforderungen freigeschaltet. Bis zu vier Spieler können sich in den Rennen via Split-Screen messen.

Das ungewöhnliche Experiment "The Grand Tour Game" gibt es als Download für Playstation 4 und Xbox One für je rund 30 Euro. Die Altersfreigabe liegt bei zwölf Jahren.