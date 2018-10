Storage Sense räumt Windows-10-Rechner auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/tmn) - Windows-Nutzer kennen das: Das Betriebssystem häuft zahllose temporäre Dateien auf der Festplatte an. Oft fragt man sich allerdings, was an diesen Elementen temporär sein soll, weil sie niemals mehr zu verschwinden scheinen.

Nun aber bringt Microsoft eine neue Funktion namens Storage Sense auf Windows-10-Rechner. Sobald diese verfügbar ist, findet man sie in den Einstellungen unter "System/Speicher/Jetzt Speicherplatz freigeben". Wer möchte, kann an dieser Stelle auch einstellen, dass die Freiräumaktion in bestimmen Zeitabständen automatisch wiederholt wird.