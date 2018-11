Online-Tauschhandel mit Gerstensaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Michelstadt (dpa/tmn) - Ein vergessenes Parfüm, ein alter Drucker, CD-Regale: Nicht für jeden Dachbodenfund oder ausgedienten Gegenstand kann oder will man noch Geld verlangen.

Vielleicht ist aber noch ein Kaltgetränk drin. Kleinanzeigen mit Gerstensaft als Gegenleistung hat sich deshalb die Seite " Fuerbier.de" auf die Fahnen geschrieben. Hier bieten Menschen nicht mehr benötigte oder ungewollte Dinge an und verlangen dafür: Bier.

Anbieter können ihre Waren mit Fotos, Beschreibung und Abholort einstellen - und müssen vor allem angeben, welches Bier sie am liebsten trinken und wie viel davon sie gerne für den jeweiligen Gegenstand hätten. Der Rest ist dann - wie so oft - Verhandlungssache. Wer auf der Suche nach Dingen ist, kann einen Ort oder eine Postleitzahl angeben und dann in Angeboten aus der Umgebung stöbern.