Neues Amazon-Tablet wird im Dock zum Smart-Display

Luxemburg (dpa/tmn) - Amazons neues Tablet Fire HD 8 ist nicht nur ein Android-Tablet. Mit dem ebenfalls neuen Show-Modus Ladedock wird es zum sprachgesteuerten Alexa-Display.

Wie schon das größere Fire 10 HD kann nun auch die 8-Zoll-Variante ohne Tastendruck per Sprache gesteuert werden. In das Ladedock mit dem Namen Show-Modus gesteckt, wechselt das Tablet in einen Anzeigemodus, der Inhalte auch aus einiger Entfernung besser lesbar mach - ähnlich wie bei Amazons Smart Display Echo Show. Das Dock ist für beliebige Blickwinkel neigbar und lädt das Tablet auf. Magneten halten das Fire 8 HD in der richtigen Position.

Ansonsten beherrscht das Tablet die üblichen Amazon- und Alexa-Funktionen mit Anrufen, Smart-Home-Kontrolle, App Store und Shopping. Im Innern stecken ein Vierkernprozessor, 16 Gigabyte interner Speicher, eine HD-Frontkamera, ein Speicherkartensteckplatz und ein Akku für rund 10 Stunden Laufzeit. Der Preis liegt bei rund 90 Euro, das Gerät ist ab dem 4. Oktober verfügbar.

Für rund 125 Euro gibt es das Fire 8 HD auch in der Kids Edition. Sie beinhaltet eine Schutzhülle und eine Steuersoftware, die Eltern umfangreiche Möglichkeiten einräumt, ihren Kindern Medieninhalte zugänglich zu machen. Dazu gibt es Nutzungszeit-Konten und für Kinder in verschiedenen Altersgruppen ausgewählte Inhalte wie Bücher, Hörbücher und Filme.