"King of Crabs" - Schalentier will König werden

Berlin (dpa/tmn) - König sein, das wäre schön, denkt sich eine kleine Krabbe. Darum zieht sie aus, um König zu werden. So oder so ähnlich ist die Hintergrundgeschichte von "King of Crabs" von Robot Squid.

Spieler dürfen hier in die Rolle eines kleinen Schalentiers schlüpfen, das sich zum König der Krebse aufschwingen möchte. Dafür muss es jede Menge fressen und anderen Meerestieren zeigen, wer hier der Boss ist.

In dem Spiel für iOS und Android wird daher hauptsächlich gefressen und geprügelt – und das gegen andere Spieler. Die Kämpfer können ihre Favoriten aus zahlreichen Schalentieren auswählen. Der Online-Modus ist eine große und chaotische Battle Royal, bei der Krustentiere aus der ganzen Welt aufeinander eindreschen.

Dabei steht den Krebsen neben den eigenen Scheren auch das Treibgut und der Müll am Strand zur Verfügung. Mit Stöcken, Baseballschlägern und Kehrblechen wird aufeinander eingedroschen, was eine hektische und urkomische Szenerie ergibt. Taktische Langusten stürzen sich nicht zuerst auf andere Spieler, sondern futtern sich erst einmal einen kleinen Speckgürtel an den kleinen Computer-Gegnern an. Zu viel fressen ist aber auch nicht gut. Dann steigt der Energiebedarf der eigenen Krabbe und sie muss ständig futtern, um nicht zu verhungern.

"King of Crabs" ist anfangs ein sehr chaotisches, aber genau deswegen spaßiges Spiel. Mangels taktischer Tiefe verliert die wilde Prügelei aber auch schnell an Reiz. Allein für die ersten paar Minuten lohnt es sich aber, das kostenlose Spiel anzutesten und über den absurden Kampf der Krebse zu staunen. Wer richtig Gefallen an der Krabben-Klopperei findet, kann seinen Helden gegen echtes Geld per In-App-Kauf noch mit allerlei Extras aufpeppen.