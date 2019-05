Camper finden für alles eine App

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/tmn) - Wie komme ich am schnellsten zum nächsten Campingplatz? Ist dort noch Platz? Gibt es WLAN-Hotspots? Solche Fragen kommen bei Camping-Urlaubern häufig auf. Wer mit Reisemobil, Wohnwagen oder Zelt unterwegs ist, dem können Apps eine Hilfe sein.

Essentiell sind alle Arten von Navigationsprogrammen. " Google Maps und Karten von Apple eignen sich gut, weil beide sehr präzise in Echtzeit den Verkehr abbilden", findet Dominic Vierneisel von der Fachzeitschrift "Promobil". Ihr Manko bei größeren Fahrzeugen oder längeren Gespannen: Höhen- und Gewichtsbeschränkungen lassen sich nicht einstellen. Darauf müssen Fahrer auf der Strecke achten.

Navigation

Alternativ bieten sich die Apps "City Maps 2Go" ( iOS/ Android) oder "Here WeGo" ( iOS/ Android) an. Beide funktionieren auch offline, wenn sich Nutzer die Karten vorher herunterladen. Wer beim Tanken Geld sparen möchte, dem zeigt die App "Mehr Tanken" ( iOS/ Android) die Treibstoffpreise in der unmittelbaren Umgebung an.

Camper, die im Ausland unterwegs sind, sollten wissen, ob und wie viel Maut fällig wird. Die App "Green Zones" ( iOS/ Android) zeige alle wichtigen Maut-Infos innerhalb Europas an und weiß, wo gerade Dieselfahrverbote gelten, sagt Vierneisel. Die App "ViaMichelin" ( iOS/ Android) macht Routenvorschläge und informiert über mögliche Kosten für Maut und Kraftstoff.

Campingplatzsuche

Bei der Campingplatz-Suche hilft der ADAC Camping- und Stellplatzführer ( iOS/ Android), der eine Vielzahl von Plätzen in ganz Europa enthält, allerdings einmalig rund neun Euro kostet. Praktisch sei, dass Nutzer nach bestimmten Kriterien filtern können. Etwa ob es WLAN-Hotspots gibt oder sie ihren Hund mitbringen dürfen, erklärt Katharina Baus von der Fachzeitschrift "Camping und Reise".

Eine kostenfreie Option ist "womo-stellplatz.eu" ( iOS/ Android). Die App hält Informationen zu europaweit 20.000 Stell- und Campingplätzen bereit. "Je nach Land empfehlen sich die Apps der nationalen Campingclubs", rät Christian Günther. Er ist Geschäftsführer vom Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD).

Wettervorhersage

Gerade beim Zelten wird man ungern von Regenschauern oder einem aufziehenden Sturm überrascht. Aus dem Grund haben Camper besser eine Wetter-App auf dem Smartphone installiert.

Für die Alpenregion bietet etwa die Anwendung "Bergfex/Wetter" ( iOS/ Android) detaillierte Informationen. Einen Geheimtipp hat Katharina Baus parat: "Die Wetter-App vom Norwegischen Meteorologischen Institut namens YR ( iOS/ Android) ist auf die nötigsten Informationen reduziert." Sie zeige Temperaturen, Niederschläge und Windgeschwindigkeiten an - "und das in einem klaren Design ohne viel Schnickschnack".

WLAN-Hotspot-Finder

Einen immer höheren Stellenwert bei Camping-Urlaubern hat das Thema WLAN. Ohne Internet geht heutzutage nur noch wenig. Wie gut, dass es Apps wie "FreeZone WIFI" oder den "WiFi-Finder" ( iOS/ Android) gibt, die Hotspots in der Nähe anzeigen. Mit der "BEETmobile Hotspot App" ( Android) können Urlauber die Internetverbindung per WLAN mit anderen Geräten teilen.

Grundsätzlich sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man ständig Zugriff auf das Internet hat. "Es gibt nämlich durchaus Campingplätze, auf denen die Betreiber Gebühren für die Nutzung des WLAN verlangen. Das kann dann bei einem mehrwöchigen Urlaub ins Geld gehen", sagt Viktoria Groß vom Deutschen Camping-Club.

Zudem funktioniert nicht jede App offline. Vor Urlaubsbeginn sollte man aber alles, was ohne Internetverbindung nutzbar ist, herunterladen und sich mit den Anwendungsmöglichkeiten vertraut machen. Dann wissen Urlauber auch, für welche Funktionen sie zwingend mit ihrem Smartphone online sein müssen.

Fernsehen im Camper

Wer im Wohnwagen nicht auf das tägliche Fernsehprogramm verzichten möchte, hat idealerweise eine Satellitenschüssel installiert. Um die richtige Position für die Anlage zu orten, hilft der "SatFinder Pro" ( iOS/ Android). Die App kostet einmalig 2,29 Euro. Baus beschreibt: "Sie ermöglicht, die Schüssel in vier einfach erklärten Schritten auszurichten." Eine kostenlose Alternative ist die Software "Satellite Finder" ( Android).

Verständigung und Übersetzung

Bei Verständigungsproblemen im Ausland kann der Google-Übersetzerhelfen. Er ist sogar in der Lage, Straßenschilder in fremder Sprache zu übersetzen - dafür fotografiert man den Text in der App ab.

Die App "Promt" ( iOS/ Android) - die sowohl gratis als auch kostenpflichtig erhältlich ist - bietet einen Dialogmodus, bei dem Gesprächspartnern die Übersetzung des deutschen Redeanteils vorgesprochen wird.

Sehr nützlich kann das Programm " Intelligente Werkzeuge" werden. Diese Camping-Allzweckwaffe enthält verschiedene Anwendungen, zum Beispiel Lineal, Wasserwaage, Thermometer, Taschenlampe oder Lupe.